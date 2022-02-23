Governador: fiscalização do Transcol será reforçada para uso de máscara e distanciamento social

O governador Renato Casagrande disse nesta quarta-feira (23) que irá reforçar a fiscalização no transporte coletivo em relação ao distanciamento social, uso de máscaras e superlotação. No entanto, descartou aumentar a frota em circulação neste momento, assim como a possibilidade de exigir a apresentação do passaporte da vacina para entrar nos terminais.
O Conselho Estadual de Saúde fez esta semana uma recomendação ao governo do Estado, a respeito da Covid-19 e a superlotação dos coletivos. Conforme publicado pelo colunista Leonel Ximenes, em A Gazeta, o conselho recomenda “que seja garantido e retomado o distanciamento social dentro do transporte coletivo de passageiros em todo o estado do Espírito Santo”, algo que não chegou a ser concretizado durante a pandemia. A recomendação ainda pede “que seja restabelecida a fiscalização efetiva do uso de máscara dentro dos ônibus” e “que seja promovido o aumento da frota de coletivos no transporte público, principalmente nos horários de pico de circulação de passageiros”, reclamação contínua dos usuários do sistema Transcol.
Nesta entrevista exclusiva à CBN VItória, Renato Casagrande falou também sobre eleições, coligações e federação partidária. Segundo ele, o PSB nacional está mais perto de apoiar a candidatura de Lula à Presidência da República e o que for decidido pela Executiva do partido será seguido no Espírito Santo. Ouça também detalhes sobre o enfrentamento à pandemia da Covid-19, reajuste salarial para servidores e duplicação da BR 262.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 23-02-22.mp3