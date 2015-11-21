Governador do Espírito Santo diz que Samarco não tinha um plano para enfrentar o desastre

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, criticou neste sábado (21) a empresa Samarco pela falta de um plano para enfrentar um desastre ambiental, como o ocorrido com o rompimento de barragem, e já apontado pelo Ministério do Meio Ambiente como o mais grave já registrado na história do Brasil.

A barragem da Samarco se rompeu em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro. E por onde a lama passou já ocorreram mortes e muita destruição. A ameaça agora se aproxima da foz do Rio Doce, localizada em Regência, norte do Espírito Santo. Na próxima segunda-feira (23), a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, estará no Espírito Santo para acompanhar os trabalhos.