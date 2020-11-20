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COVID-19

Governador Casagrande descarta lockdown no Espírito Santo

Ouça entrevista exclusiva à CBN Vitória

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 nov 2020 às 12:35
Em entrevista exclusiva à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande descartou a possibilidade de decretar lockdown (fechamento total) no Espírito Santo, em virtude da pandemia do coronavírus. Ele alerta, por sua vez, que o ES passa por aumento de casos ativos e de ocupação de leitos de UTI pela doença.
Para conter o avanço da doença, algumas medidas serão implementadas a partir da próxima semana, entre elas, o fechamento mais cedo de bares e restaurantes. Segundo Casagrande, são pequenas adequações, como o fechamento a partir das 22 horas. O governador criticou prefeitos que já estariam estimulando aglomerações para o verão, como queima de fogos para o réveillon. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 20-11-20

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