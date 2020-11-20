Governador Casagrande descarta lockdown no Espírito Santo

Em entrevista exclusiva à CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande descartou a possibilidade de decretar lockdown (fechamento total) no Espírito Santo, em virtude da pandemia do coronavírus. Ele alerta, por sua vez, que o ES passa por aumento de casos ativos e de ocupação de leitos de UTI pela doença.

Para conter o avanço da doença, algumas medidas serão implementadas a partir da próxima semana, entre elas, o fechamento mais cedo de bares e restaurantes. Segundo Casagrande, são pequenas adequações, como o fechamento a partir das 22 horas. O governador criticou prefeitos que já estariam estimulando aglomerações para o verão, como queima de fogos para o réveillon.