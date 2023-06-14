"Gota de vida": app pretende impulsionar doação de sangue no ES

Aplicativo "Gota de Vida" Crédito: Governo do ES

14 de junho é Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada com o objetivo de aumentar a conscientização mundial sobre a necessidade das doações. Nesta quarta-feira (14), a Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançam o aplicativo “Gota de Vida”. O objetivo é, justamente, impulsionar a doação de sangue no Espírito Santo.

Segundo a Sesa, desenvolvido em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes), o aplicativo contará com diferentes funcionalidades que possibilitam o melhor entendimento sobre os requisitos necessários para ser um doador, além de proporcionar uma experiência gamificada, que estimula a doação regular, e também a captação de novos voluntários.

Com o “Gota de Vida”, o cidadão poderá agendar de forma on-line o dia e horário da doação, receber alertas sobre os estoques de sangue, principalmente do seu tipo sanguíneo, acessar o mapa com todos hemocentros da rede estadual, além de acompanhar a contagem regressiva para a sua próxima doação. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Inovação do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Isabela Oliveira, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Isabela Oliveira - 14-06-23.mp3

SERVIÇO:

Quem pode doar:

Pessoas que desejam ser voluntárias na doação de sangue passam por triagem para avaliar sua condição de saúde e verificar se estão aptas a realizar a doação, pois devem estar em boas condições de saúde.

Pessoas com idade entre 16 e 69 anos podem se candidatar como voluntárias, porém a primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias.

Doadores com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização. Clique para acessar a autorização de doação e demais informações: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

Onde doar:

O interessado em doar sangue deve ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto. Click no link para saber os endereços dos Hemoes: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros

Para mais informações acesse: https://hemoes.es.gov.br