Gosto do churrasco é o melhor tempero para comida, diz Felipe Bronze

Felipe participa de evento em Vitória neste final de semana e comenta um pouco do uso da churrasqueira e da brasa nas suas produções

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 10:43

Fabio Botacin

Ele tornou-se uma das personalidades mais emblemáticas no mercado gastronômico nos últimos anos, e a cara de programas de TV sobre o tema: o chef carioca, Felipe Bronze. Uma das atrações a que Bronze ficou mais atrelado nos últimos tempos é o “Perto do Fogo”, do canal GNT.
Na atração, ele ensina a usar a brasa e a chama da churrasqueira para preparar pratos sofisticados, surpreendentes e que qualquer um pode fazer. Felipe Bronze vem a Vitória neste final de semana para participar de um evento em um shopping da Grande Vitória em aulas-show de dar água na boca e encher os olhos.
"O gosto do churrasco é o melhor tempero para a comida", diz Felipe Bronze na entrevista. O chef ainda comenta o segredo para ter um bom churrasco, ou para preparar seus pratos usando um braseiro. "A dica é sempre ter um lado mais quente e um lado mais frio da churrasqueira. Não espalhar o carvão de uma maneira uniforme. Essa é maneira de controlar melhor", revela. 
Confira detalhes sobre a sua trajetória, trabalho e preferências na cozinha numa entrevista ao CBN Vitória:
Entrevista - Fabio Botacin - Chefe Felipe Bronze - 05-05-18
