Golpistas usam SMS para roubar informações; dicas para não ser vítima

Há cerca de duas semanas, alguns clientes do Banestes foram surpreendidos com uma tentativa de golpe via SMS. Felizmente não houve a confirmação de vítimas, mas o caso é comum e acontece com frequência. Para esclarecer a população sobre alguns cuidados importantes, o delegado Breno Andrade da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) conversou com a Rádio CBN Vitória. Confira a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Breno Andrade - 11-10-19.mp3
Saiba mais:
ANTIVIRUS
A instalação de um antivírus no dispositivo também pode ajudar. Isso porque alguns deles possuem a capacidade de verificar se determinados links têm algum aplicativo malicioso ou não.
FUI VÍTIMA E AGORA?
Clicou em algum link ou preencheu algum formulário que não seja do seu banco? O primeiro passo é fazer um rastreamento do dispositivo e passar um antivírus utilizado para garantir que nenhum outro dado seja roubado. Depois procure a agência bancária para fazer a troca das senhas e, por fim, vá a uma delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência para que a polícia possa dar segmento nas investigações.