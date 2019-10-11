Golpistas usam SMS para roubar informações; dicas para não ser vítima

Instrumentos usados por golpistas usam vários números de celulares Crédito: Reprodução/Folha de São Paulo

Há cerca de duas semanas, alguns clientes do Banestes foram surpreendidos com uma tentativa de golpe via SMS. Felizmente não houve a confirmação de vítimas, mas o caso é comum e acontece com frequência. Para esclarecer a população sobre alguns cuidados importantes, o delegado Breno Andrade da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) conversou com a Rádio CBN Vitória. Confira a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Breno Andrade - 11-10-19.mp3

Saiba mais:

ANTIVIRUS

A instalação de um antivírus no dispositivo também pode ajudar. Isso porque alguns deles possuem a capacidade de verificar se determinados links têm algum aplicativo malicioso ou não.

FUI VÍTIMA E AGORA?