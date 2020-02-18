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Golpistas tentam enganar empresas usando nome do Corpo de Bombeiros

Ouça a entrevista com o Tenente-coronel, Carlos Wagner Borges

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 fev 2020 às 11:48
O Corpo de Bombeiros alerta que bandidos estão usando o nome da corporação para aplicar um golpe em empresários. Os golpistas enviam um e-mail para a empresa informando que é necessário ajustar documentação junto ao Corpo de Bombeiros para não perder a inscrição do CNPJ. Quando a empresa faz contato telefônico, os bandidos informam os documentos que precisam ser alterados e determinam o valor do serviço. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, destaca que a corporação não envia cobranças por email e que as vítimas precisam procurar a polícia, que já investiga o caso. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 18-02-20

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