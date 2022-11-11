Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Golpistas que fizeram vítimas no ES, RJ e SP são descobertos após tentar aplicar golpe em secretário
Segurança

Golpistas que fizeram vítimas no ES, RJ e SP são descobertos após tentar aplicar golpe em secretário

Edmar Camata desconfiou que poderia ser vítima de um golpe, após ter colocado o celular à venda em um site

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2022 às 10:59
Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência
Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência Crédito: Divulgação
Um grupo de estelionatários que aplicava golpes pela internet foi descoberto pela Polícia Civil do Espírito Santo após os criminosos tentarem enganar o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, que também é agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No último dia 3 de novembro, o secretário procurou a Delegacia Regional de Vila Velha porque desconfiou que poderia ser vítima de um golpe, após ter colocado o celular à venda em um site. Após a denúncia, o delegado mandou uma equipe da Polícia Civil acompanhar o secretário até o local onde foi marcado o encontro com um motorista de aplicativo que iria receber o aparelho, em Vila Velha. De lá os policiais acompanharam o motorista até o bairro Santa Mônica em Guarapari, onde o celular foi entregue a um golpista. O homem foi preso em flagrante. Em entrevista à CBN Vitória, Edmar Camata conta como se atentou que poderia ser um golpe e como proceder diante de uma situação semelhante. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edmar Camata - 11-11-22.mp3
[fonte: G1 ES]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados