Golpistas que fizeram vítimas no ES, RJ e SP são descobertos após tentar aplicar golpe em secretário

Um grupo de estelionatários que aplicava golpes pela internet foi descoberto pela Polícia Civil do Espírito Santo após os criminosos tentarem enganar o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, que também é agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No último dia 3 de novembro, o secretário procurou a Delegacia Regional de Vila Velha porque desconfiou que poderia ser vítima de um golpe, após ter colocado o celular à venda em um site. Após a denúncia, o delegado mandou uma equipe da Polícia Civil acompanhar o secretário até o local onde foi marcado o encontro com um motorista de aplicativo que iria receber o aparelho, em Vila Velha. De lá os policiais acompanharam o motorista até o bairro Santa Mônica em Guarapari, onde o celular foi entregue a um golpista. O homem foi preso em flagrante. Em entrevista à CBN Vitória, Edmar Camata conta como se atentou que poderia ser um golpe e como proceder diante de uma situação semelhante.