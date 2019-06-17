Golpistas fazem aposentados pagarem por seguro que não contrataram

Destaque no programa “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (16), o chamado “Golpe do seguro” tem lesado aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país. Por meio desse golpe, instituições financeiras fazem novas vítimas a cada dia e aposentados estão sofrendo descontos mensais não autorizados que surgem nos seus contracheques a título de seguros que jamais contrataram. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Neide Andalécio, chefe do serviço de manutenção da Gerência Executiva do INSS-ES, afirma que para esse tipo de golpe de concretizar, é feita uma "venda casada". Ouça as explicações completas: