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Golpistas fazem aposentados pagarem por seguro que não contrataram

Neide Andalécio, Chefe do serviço de manutenção da Gerência Executiva do INSS-ES, detalha como os aposentados podem fazer para evitar esses golpes

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 17:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 jun 2019 às 17:58
Destaque no programa “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (16), o chamado “Golpe do seguro” tem lesado aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país. Por meio desse golpe, instituições financeiras fazem novas vítimas a cada dia e aposentados estão sofrendo descontos mensais não autorizados que surgem nos seus contracheques a título de seguros que jamais contrataram. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Neide Andalécio, chefe do serviço de manutenção da Gerência Executiva do INSS-ES, afirma que para esse tipo de golpe de concretizar, é feita uma "venda casada". Ouça as explicações completas:
Entrevista - Fábio Botacin- Neide Andalécio - 17-06-19.mp3
Os seguros para aposentados, no caso específico, são ramificações do empréstimo consignado, aquele em que as parcelas de pagamento são retidas no contracheque. As financeiras detêm grandes volumes de arquivos com documentos de clientes, acumulados ao longo de anos de atuação na concessão de empréstimos, acrescidas de outros bancos de dados, que são vendidos em grupos de WhatsApp de corretores.
 

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