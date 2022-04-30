Golpes nas redes sociais explodem: saiba o que fazer para não cair em "ciladas"

Anúncio de um produto com o preço chamativo e incompatível com o mercado. Essa é uma das muitas estratégias usadas por criminosos para aplicarem golpes nas redes sociais, que resultam em subtração do dinheiro e clonagem do perfil, por exemplo. Desde o início da pandemia, o número de relatos de golpes pelo Instagram aumentou substancialmente. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado da área de Relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, David Guedes, explica como os golpes acontecem e como se prevenir.