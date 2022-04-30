Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Golpes nas redes sociais explodem: saiba o que fazer para não cair em "ciladas"
Consumidor

Golpes nas redes sociais explodem: saiba o que fazer para não cair em "ciladas"

Quem explica é o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, David Guedes

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 abr 2022 às 11:02
Os perigos do compartilhamento excessivo de fotos nas redes sociais
Crédito: Pexels
Anúncio de um produto com o preço chamativo e incompatível com o mercado. Essa é uma das muitas estratégias usadas por criminosos para aplicarem golpes nas redes sociais, que resultam em subtração do dinheiro e clonagem do perfil, por exemplo. Desde o início da pandemia, o número de relatos de golpes pelo Instagram aumentou substancialmente. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado da área de Relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, David Guedes, explica como os golpes acontecem e como se prevenir. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - David Guedes - 18.57s - 30-04-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados