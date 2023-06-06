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Polícia

Golpes do Pix: como atuam cibercriminosos? Dinheiro pode ser recuperado?

Ouça entrevista com o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Brenno Andrade

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jun 2023 às 10:44
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A era do Pix também motiva a atuação de cibercriminosos! Um estudo realizado pela empresa de segurança Kaspersky na América Latina mostra o Brasil no topo do ranking de ataques de malwares, vírus criados para violar computadores ou celulares. Um dos alvos principais do momento são as movimentações feitas por Pix. Trata-se de um efeito colateral do sucesso da ferramenta. Os golpes envolvendo o Pix contam com o elo mais fraco da operação: o próprio consumidor. Na maioria dos casos, a vulnerabilidade do sistema é a ponta da operação. O principal mecanismo que prejudica as vítimas é a chamada “engenharia social”, que consiste em persuadir o usuário a compartilhar dados pessoais e informações bancárias. Nesta tática, a vítima é levada a fazer um Pix achando que está pagando por um produto ou serviço, por exemplo. Promoções falsas levam as vítimas a clicarem também em links falsos de sites e lojas. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Brenno Andrade, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Brenno Andrade - 06-06-23.mp3

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