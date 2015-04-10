Golpe na internet altera código de barras de boleto em páginas oficiais de bancos

Sem que o consumidor perceba, estelionatários estão conseguindo mudar a numeração do código de barras e o dinheiro pago vai direto para contas de “laranjas” ou abertas pelos criminosos com documentos roubados. É uma fraude elaborada, e por isso difícil de ser percebida, já que o site do banco é oficial. A pessoa entra no link para tirar a segunda via de um boleto. No meio do processo, o código de barras do documento é corrompido, a partir de vírus alojados nos computadores e até em provedores de internet.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o delegado Petterson Santos, da Delegacia de Crimes Eletrônicos, explica detalhes do golpe e faz alertas importantes para evitar a fraude, como anti-vírus sempre atualizado e observar os números do próprio boleto. Ouça e entenda: