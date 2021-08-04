Golpe do motoboy: como é a atuação dos criminosos no Espírito Santo

Já há registros de capixabas vítimas do "golpe do motoboy" em 2021. O golpe consiste em criminosos que se passam por funcionários de um banco e ligam para as vítimas informando que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Érico Mangaravite, titular do 6º Distrito Policial da Polícia Civil, explica que a prática criminosa voltou à tona no Estado. Segundo ele, o golpe do motoboy é mais sofisticado e demanda uma aparelhagem complexa, portanto, são quadrilhas relativamente pequenas mas organizadas que vão de estado a estado aplicando golpes. Acompanhe!