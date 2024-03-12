Golpe do IPVA: cuidado com o site falso do Detran

Estelionatários estão utilizando páginas falsas com a interface dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) para aplicar golpes em condutores que desejam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Assim que abrem o site falso e pagam o boleto fraudulento, as vítimas pensam que quitaram seus débitos mas continuam com a taxa em aberto no sistema. Para explicar como o golpe funciona e o que deve ser feito para preveni-lo, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, conversa com a CBN Vitória.