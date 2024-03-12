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Golpe do IPVA: cuidado com o site falso do Detran

Ouça detalhes na entrevista com o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

Publicado em 12 de Março de 2024 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2024 às 11:30
IPVA
IPVA Crédito: Pixabay
Estelionatários estão utilizando páginas falsas com a interface dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) para aplicar golpes em condutores que desejam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Assim que abrem o site falso e pagam o boleto fraudulento, as vítimas pensam que quitaram seus débitos mas continuam com a taxa em aberto no sistema. Para explicar como o golpe funciona e o que deve ser feito para preveni-lo, o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, conversa com a CBN Vitória. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 12-04-24

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