Golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos; o que você precisa saber!

Nesta época de início de ano, os contribuintes começam a se preparar para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e ficam mais sujeitos a cair em golpes. No Espírito Santo, as cotas única e primeira — em caso de parcelamento — só vencerão entre os dias 7 e 11 de abril. Mas criminosos já estão se aproveitando do período que antecede o vencimento do imposto para aplicar golpes em vários estados do país. Por exemplo, a Kaspersky, empresa de segurança na Internet, identificou recentemente pelo menos 15 domínios diferentes usados por criminosos para enviar mensagens SMS que direcionam as vítimas a sites falsos, disfarçados de plataformas legítimas.