Golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos; o que você precisa saber!

Nesta época de início de ano, os contribuintes começam a se preparar para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e ficam mais sujeitos a cair em golpes. No Espírito Santo, as cotas única e primeira — em caso de parcelamento — só vencerão entre os dias 7 e 11 de abril. Mas criminosos já estão se aproveitando do período que antecede o vencimento do imposto para aplicar golpes em vários estados do país. Por exemplo, a Kaspersky, empresa de segurança na Internet, identificou recentemente pelo menos 15 domínios diferentes usados por criminosos para enviar mensagens SMS que direcionam as vítimas a sites falsos, disfarçados de plataformas legítimas.
A vítima é atraída pela promessa de um desconto de 45% no pagamento do IPVA. Na mensagem, os criminosos usam um endereço eletrônico com domínio “.org” para dar aparência de site oficial. Após clicar no link, mais uma tática para criar uma falsa sensação de segurança: ao digitar os dados da placa, todos os dados do veículo aparecem no site. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Geovani Brum, esclarece as dúvidas sobre o pagamento do IPVA no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Geovani Brum - 14-01-25.mp3