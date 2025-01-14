Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos; o que você precisa saber!
Cuidado!

Golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos; o que você precisa saber!

Entenda com o gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Geovani Brum

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 10:53

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2025 às 10:53
IPVA 2025
IPVA 2025 Crédito: Sefaz/Governo do Estado
Nesta época de início de ano, os contribuintes começam a se preparar para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e ficam mais sujeitos a cair em golpes. No Espírito Santo, as cotas única e primeira — em caso de parcelamento — só vencerão entre os dias 7 e 11 de abril. Mas criminosos já estão se aproveitando do período que antecede o vencimento do imposto para aplicar golpes em vários estados do país. Por exemplo, a Kaspersky, empresa de segurança na Internet, identificou recentemente pelo menos 15 domínios diferentes usados por criminosos para enviar mensagens SMS que direcionam as vítimas a sites falsos, disfarçados de plataformas legítimas.
A vítima é atraída pela promessa de um desconto de 45% no pagamento do IPVA. Na mensagem, os criminosos usam um endereço eletrônico com domínio “.org” para dar aparência de site oficial. Após clicar no link, mais uma tática para criar uma falsa sensação de segurança: ao digitar os dados da placa, todos os dados do veículo aparecem no site. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Geovani Brum, esclarece as dúvidas sobre o pagamento do IPVA no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Geovani Brum - 14-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados