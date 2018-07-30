Golpe do Falso Protesto: saiba como não cair!

Dívidas cobradas por cartórios de protesto se tornaram a isca de um golpe que vem fazendo vítimas no Espírito Santo. Por meio desta isca, o golpista lê o nome de alguém no edital que um cartório de protesto publica em jornais e, por telefone, pressiona a vítima a pagar o que deve por meio de depósito bancário. Sem saber que se trata de um golpe, a pessoa faz o depósito e liga para o Cartório de Protesto para saber se sua situação está resolvida e, então, o golpe está realizado! A fraude ainda envolve o envio de boletos bancários e até carta de intimação.

Membro e representante do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Bruno do Vale, explica mais detalhes sobre a operacionalidade deste golpe. Segundo ele, um golpista telefona para vítima se passando por um funcionário de uma agência de cobranças e avisa que ela tem uma dívida prestes a ser protestada. Assim, a vítima acaba caindo em uma renegociação com transferência bancária.

“Dessa forma, o golpista tem as informações preliminares necessárias, busca as vítimas pelas redes sociais, fazem ligações se passando pelo cartório, pressiona a pessoa a pagar a dívida e pede para depositar em uma conta”, explica.

Ele também informa que o golpe existe há cerca de dez anos, contudo, até diante do momento econômico pelo qual o País passou nos últimos anos, os golpistas se aproveitam da desinformação e agem de má-fé para conseguir novas vítimas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele traz mais detalhes sobre como evitar cair nesse tipo de golpe. Confira!