Golpe do falso precatório faz duas vítimas por dia no ES; saiba como não cair

Tem golpe na praça! Por meio de conversas por aplicativos de mensagens e pagamentos instantâneos, o golpe do pagamento de precatórios está utilizando o nome de entidades sindicais, de advogados e até do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), para fazer novas vítimas. De acordo com dados da Delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações (Defa), a cada dia, dois a três capixabas são enganados. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Defesa, delegado Douglas Vieira, fala sobre o assunto!