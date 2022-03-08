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Segurança

Golpe do falso precatório faz duas vítimas por dia no ES; saiba como não cair

Quem responde é o delegado Douglas Vieira, da delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações

Publicado em 08 de Março de 2022 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2022 às 11:22
Golpes por telefone dispararam na pandemia
Golpes por telefone dispararam na pandemia Crédito: Pixabay
Tem golpe na praça! Por meio de conversas por aplicativos de mensagens e pagamentos instantâneos, o golpe do pagamento de precatórios está utilizando o nome de entidades sindicais, de advogados e até do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), para fazer novas vítimas. De acordo com dados da Delegacia Especializada de Crimes de Falsificações e Defraudações (Defa), a cada dia, dois a três capixabas são enganados. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Defesa, delegado Douglas Vieira, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Douglas Vieira - 08-03-22.mp3
As investigações realizadas pela Defa constataram que os criminosos são de outros estados e realizam os contatos sempre pela internet, telefone ou e-mail, fazendo com que as pessoas tenham dificuldades para conferir as credenciais.

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