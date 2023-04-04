"Golpe do chocolate": como não ser vítima nesta Páscoa!

A aplicação de golpes por aplicativos de mensagem são cada vez mais comuns e com a proximidade da Páscoa, golpistas encontraram um novo jeito de enganar pessoas através do golpe do chocolate. Usando nomes de marcas famosas, como Cacau Show e Kopenhagen, os golpistas entram em contato por meio de apps como o WhatsApp e informam que a pessoa ganhou uma cesta de chocolate que será enviada até o seu endereço. Para evitar ser vítima desse tipo de golpe é importante tomar alguns cuidados. Empresas, por exemplo, não costumam enviar algo de graça e cobrar por isso. Sendo assim, desconfie se tiver que pagar para receber produtos ou prêmios oferecidos gratuitamente. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada Carolina Vesentini, especialista em direitos do consumidor na área consultiva do jurídico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), fala sobre o assunto.