"Golpe do Amor": alerta para forma de extorsão de criminosos

Um golpe que mescla instrumentos de afetividade e ganância. Assim pode ser definido o chamado “Golpe do Amor” que, apesar de não ser novo, voltou a preocupar autoridades do País. Desde a última semana a Secretaria da Receita Federal alertou sobre o golpe, no qual golpistas criam perfis falsos em redes sociais, geralmente passando-se por estrangeiros, criam intimidade, manifestam intenção de casamento e dizem enviar presentes pelos correios. Depois, pedem depósitos em conta para liberar produtos na alfândega.

Os golpistas até criaram sites falsos de empresas de remessas expressas e o falso rastreamento da suposta encomenda. A partir do depósito da vítima, a quadrilha faz novas exigências para que o produto seja liberado. Apenas em São Paulo já foram recebidas cerca de 10 ligações diariamente de pessoas que querem confirmar a instrução.

De acordo com o delegado-adjunto da Alfândega do Porto de Vitória, auditor-fiscal Jaques Mauro de Moraes, os golpes ocorrem em épocas esporádicas. “Nas últimas semanas temos recebido relatos desse tipo em nossas centrais de atendimento no estado. É o tipo de golpe que retoma em épocas esporádicas e que necessitam de atenção por parte da pessoa”, afirmou.

A Receita Federal orienta que não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta corrente e que todos tributos aduaneiros administrados pelo órgão somente são recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano em uma entrevista com o delegado-adjunto da Alfândega do Porto de Vitória, auditor-fiscal Jaques Mauro de Moraes.