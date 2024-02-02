Golpe: anúncio falso vende smartphones por R$ 179,49; como se proteger

Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Nas últimas semanas, um novo golpe começou a repercutir nas redes sociais. Com um vídeo manipulado do empresário Luciano Hang, criminosos têm direcionado internautas a páginas falsas que imitam a identidade da loja Havan e tentam vender smartphones a R$ 179,49. A propaganda enganosa tenta convencer os usuários de que a loja teria sido intimada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo a vender 200 unidades de iPhones a preço baixo por conta de uma suporta oferta com erro no preço.

Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, explica como evitar cair em armadilhas parecidas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - George Alves - 02-02-24

Desconfie de ofertas mirabolantes na internet:

- Cautela é crucial ao deparar-se com ofertas extraordinárias. Preços muito abaixo do mercado são iscas comuns em tentativas de golpes virtuais.

- Fique atento a ofertas enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp, especialmente aquelas que exigem compartilhamento com contatos. Tais promoções geralmente são falsas.

- Verifique a autenticidade da oferta buscando o nome da loja e do produto na Internet, preferencialmente no site oficial.

Atente-se à confiabilidade do site e conheça o fornecedor:

- Certifique-se de que o site é confiável, utilizando ferramentas como o Reclame Aqui para avaliar a reputação da empresa.

- Pesquise informações sobre o fornecedor, incluindo endereço, atividades e meios de comunicação.

- Evite transações com perfis suspeitos, sem CNPJ ou dados confiáveis. Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais.

Utilize métodos de pagamento confiáveis:

- Opte por pagamentos via cartão de crédito ou plataformas reconhecidas como PayPal, Facebook Checkout e Pagseguro, que oferecem a possibilidade de contestação de pagamento.

- Desconfie de solicitações de cartões-presente, transferências bancárias e pagamentos por serviços menos conhecidos.

Procure ajuda em caso de dúvidas ou problemas:

-Registre todas as informações relevantes.

-Evite clicar em links suspeitos.

-Em caso de dúvidas, busque ajuda de familiares ou amigos para não cair em golpes via WhatsApp, redes sociais ou e-mails.

-Se suspeitar de fraude, denuncie o vendedor e faça uma reclamação junto ao Procon.