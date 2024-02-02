Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Golpe: anúncio falso vende smartphones por R$ 179,49; como se proteger
Consumidor

Golpe: anúncio falso vende smartphones por R$ 179,49; como se proteger

O superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, explica como evitar cair em armadilhas parecidas

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 fev 2024 às 11:11
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Nas últimas semanas, um novo golpe começou a repercutir nas redes sociais. Com um vídeo manipulado do empresário Luciano Hang, criminosos têm direcionado internautas a páginas falsas que imitam a identidade da loja Havan e tentam vender smartphones a R$ 179,49. A propaganda enganosa tenta convencer os usuários de que a loja teria sido intimada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo a vender 200 unidades de iPhones a preço baixo por conta de uma suporta oferta com erro no preço.
Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, explica como evitar cair em armadilhas parecidas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - George Alves - 02-02-24
Desconfie de ofertas mirabolantes na internet:
- Cautela é crucial ao deparar-se com ofertas extraordinárias. Preços muito abaixo do mercado são iscas comuns em tentativas de golpes virtuais.
- Fique atento a ofertas enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp, especialmente aquelas que exigem compartilhamento com contatos. Tais promoções geralmente são falsas.
- Verifique a autenticidade da oferta buscando o nome da loja e do produto na Internet, preferencialmente no site oficial.
Atente-se à confiabilidade do site e conheça o fornecedor:
- Certifique-se de que o site é confiável, utilizando ferramentas como o Reclame Aqui para avaliar a reputação da empresa.
- Pesquise informações sobre o fornecedor, incluindo endereço, atividades e meios de comunicação.
- Evite transações com perfis suspeitos, sem CNPJ ou dados confiáveis. Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais.
Utilize métodos de pagamento confiáveis:
- Opte por pagamentos via cartão de crédito ou plataformas reconhecidas como PayPal, Facebook Checkout e Pagseguro, que oferecem a possibilidade de contestação de pagamento.
- Desconfie de solicitações de cartões-presente, transferências bancárias e pagamentos por serviços menos conhecidos.
Procure ajuda em caso de dúvidas ou problemas:
-Registre todas as informações relevantes.
-Evite clicar em links suspeitos.
-Em caso de dúvidas, busque ajuda de familiares ou amigos para não cair em golpes via WhatsApp, redes sociais ou e-mails.
-Se suspeitar de fraude, denuncie o vendedor e faça uma reclamação junto ao Procon.
[Informações: Procon-Vila Velha]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados