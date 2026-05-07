Glaucoma: saiba como identificar a doença que pode levar à cegueira

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia divulgou dados que mostram o crescimento no número de exames de glaucoma no Brasil, um dado importante já que o diagnóstico precoce é essencial para que a cegueira do paciente não aumente. E o Espírito Santo está entre os cinco estados com maior aumento desses exames diagnósticos para glaucoma. Foi um crescimento de 131% entre 2019 e 2025. O médico oftalmologista Alexandre Pinheiro fala da importância desse diagnóstico precoce e explica como é a doença. Ouça!