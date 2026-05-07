Glaucoma: saiba como identificar a doença que pode levar à cegueira

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia divulgou dados que mostram o crescimento no número de exames de glaucoma no Brasil, um dado importante já que o diagnóstico precoce é essencial para que a cegueira do paciente não aumente. E o Espírito Santo está entre os cinco estados com maior aumento desses exames diagnósticos para glaucoma. Foi um crescimento de 131% entre 2019 e 2025. O médico oftalmologista Alexandre Pinheiro fala da importância desse diagnóstico precoce e explica como é a doença. Ouça!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Pinheiro - 07-05-26.mp3
O QUE É A DOENÇA
O glaucoma é uma doença ocular crônica e silenciosa que danifica o nervo óptico, geralmente causada pelo aumento da pressão intraocular. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A perda de visão é gradual, começando pela periferia, e não tem cura, mas pode ser controlada com colírios, laser ou cirurgia.