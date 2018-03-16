Gladson da Rocha: o trabalho do arquiteto capixaba por Brasília

Quem observa a paisagem do Distrito Federal, em Brasília, em meio à construção histórica de Oscar Niemeyer, também merece saber: existem marcas do trabalho de um capixaba por lá e trata-se do legado do arquiteto Gladson da Rocha. A história do capixaba que se mudou para Brasília durante o período de obras e decidiu permanecer no Planalto Central até o fim da vida é uma das mais ricas do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Para detalhar essa história, e o legado e trabalho de Gladson, convidamos Tereza Eleutério, gerente de acesso e difusão da Diretoria de Pesquisa do Arquivo Público do DF, para falar sobre o assunto. Confira!