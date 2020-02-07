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BEBIDA DO MOMENTO

Gin: saiba as combinações para o drink

Bebida vai bem com frutas cítricas, ervas e muito gelo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 18:53

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

07 fev 2020 às 18:53
Nos bares, restaurantes, festas e até na praia. Não é difícil avistar alguém com uma taça de gin na mão, ornamentada com rodelas de laranja ou limão, ervas e até pimenta. O drink ficou famoso em todo o Brasil e também no Espírito Santo. É muito consumido por quem leva uma vida fitness, pela baixa caloria e mistura com água tônica, que garante a hidratação. E para quem pensa que a bebida, de origem holandesa e muito consumida da Inglaterra, só chega do exterior, se engana. Tem capixaba produzindo gin premiado em Vitória. No CBN Cotidiano desta sexta-feira (7), Ari Oliveira, sócio fundador da Dry Cat Gin, contou um pouco mais sobre a produção da bebida. Ele também destacou as mais variadas combinações do drink. Confira! 
Entrevista - Lucas Valadão - Ari Oliveira - 07-02-20

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