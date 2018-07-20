Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Gestão e transparência devem ter eficácia na previdência do servidor
ENTREVISTA

Gestão e transparência devem ter eficácia na previdência do servidor

Autor de recente livro da área, Herickson Rubim Rangel analisa pontos para melhoria do Regime Próprio de Previdência Social

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 15:55

Publicado em 

20 jul 2018 às 15:55
Os debates em torno do sistema previdenciário brasileiro voltou a ganhar forma, ao longo dos últimos meses, diante das discussões envolvendo a reforma da Previdência. Trata-se de um assunto que estará em debate durante as eleições. Neste cenário, o capixaba Herickson Rubim Rangel, Presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) e conselheiro do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) lança o livro “Gestão Previdenciária - Princípios e Práticas de Boa Governança”, direcionado para aqueles que desejam conhecer o setor da previdência do servidor público. Além disso, tem referência para o contingente de público que é servido pela previdência própria, vinculado ao Estado e a 35 municípios. A obra apresenta detalhes sobre a criação da constituição do Regime Próprio, em 1997, e abarcando a concessão dos benefícios contemplados, investimento dos recursos financeiros que os órgãos tem.
"Transparência e boa governança são fundamentais para um serviço eficaz, que deve ser prioridade por quem está a sua frente. Melhorar a gestão, melhora o desempenho e a duração do atendimento aos segurados", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Herickson Rubim Rangel - 20-07-18
O livro pode ser acessado em arquivo .pdf no endereço www.aneprem.org.br.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados