Gestão e transparência devem ter eficácia na previdência do servidor

Os debates em torno do sistema previdenciário brasileiro voltou a ganhar forma, ao longo dos últimos meses, diante das discussões envolvendo a reforma da Previdência. Trata-se de um assunto que estará em debate durante as eleições. Neste cenário, o capixaba Herickson Rubim Rangel, Presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) e conselheiro do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES) lança o livro “Gestão Previdenciária - Princípios e Práticas de Boa Governança”, direcionado para aqueles que desejam conhecer o setor da previdência do servidor público. Além disso, tem referência para o contingente de público que é servido pela previdência própria, vinculado ao Estado e a 35 municípios. A obra apresenta detalhes sobre a criação da constituição do Regime Próprio, em 1997, e abarcando a concessão dos benefícios contemplados, investimento dos recursos financeiros que os órgãos tem.