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CENÁRIO É DE ADVERSIDADE

Gerir as cidades será desafio ainda maior, diz presidente da Amunes

Ouça a entrevista do presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Gilson Daniel, à CBN Vitória

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 09:46

Publicado em 

29 nov 2020 às 09:46
Gilson Daniel, presidente da Amunes Crédito: Ricardo Medeiros
Serão exatos 31 dias de transição municipal após a realização do segundo turno das eleições 2020. A partir de amanhã (30), até 31 de dezembro, os novos gestores terão um mês para se preparar e, de fato, em 1º de janeiro, assumirem o comando das cidades capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel, traçou os desafios dos prefeitos eleitos para as 78 cidades capixabas. Para o presidente, planejamento, equipe técnica e organização são as palavras de ordem à frente de um cenário de adversidade muito superior aos vividos pelas últimas gestões. Ouça!
Entrevista - Patrícia Vallim - Gilson Daniel - 17.07s - 29-11-20

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