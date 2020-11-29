Gerir as cidades será desafio ainda maior, diz presidente da Amunes

Serão exatos 31 dias de transição municipal após a realização do segundo turno das eleições 2020. A partir de amanhã (30), até 31 de dezembro, os novos gestores terão um mês para se preparar e, de fato, em 1º de janeiro, assumirem o comando das cidades capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel, traçou os desafios dos prefeitos eleitos para as 78 cidades capixabas. Para o presidente, planejamento, equipe técnica e organização são as palavras de ordem à frente de um cenário de adversidade muito superior aos vividos pelas últimas gestões. Ouça!