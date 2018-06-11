Geovani Silva traz impressões para os primeiros jogos do Brasil

Agora, falta pouco! Nesta quinta-feira (14) acontece a abertura da Copa do Mundo. E para a Seleção Brasileira? O que podemos esperar dos primeiros jogos e do perfil dos jogadores que estarão em campo? Já nesta edição do CBN Vitória o ex-jogador Geovani Silva faz uma análise do que poderemos assistir no campo. Confira.
Entrevista - Patricia Vallim - Geovani Silva - 11-06-18
JOGOS BRASIL
BRASIL E SUÍÇA, DOMINGO, DIA 17, ÀS 15H
BRASIL E COSTA RICA, SEXTA-FEIRA, DIA 22, ÀS 09H
BRASIL E SÉRVIA, QUARTA-FEIRA, DIA 27, ÀS 15H.
OS CONVOCADOS:
Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians)
Defensores: Danilo (Manchester City), Geromel (Grêmio), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Internazionale), Fágner (Corinthians), Thiago Silva (PSG)
Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)
Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Taison (Shakhtar Donetsk)