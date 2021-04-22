Genética pode deixar pessoas mais suscetíveis a caso grave da Covid

Um estudo da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, indicou que um dos motivos que levam pacientes com Covid-19 a evoluírem a casos graves, que necessitam de hospitalização, está ligado à genética. Segundo os cientistas, esses pacientes "apresentam uma variação genética específica com muito mais frequência que as pessoas com quadros leves". A variação está ligada aos interferons - uma proteína produzida pelo corpo que é parte essencial da defesa do organismo contra múltiplos vírus. É o que explica o médico cardiologista e intensivista Eduardo Castro, que atua na linha de frente de combate à doença, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!