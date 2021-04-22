Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Genética pode deixar pessoas mais suscetíveis a caso grave da Covid
COVID-19

Genética pode deixar pessoas mais suscetíveis a caso grave da Covid

A variação está ligada aos interferons - uma proteína produzida pelo corpo que é parte essencial da defesa do organismo contra múltiplos vírus

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2021 às 10:33
Um estudo da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, indicou que um dos motivos que levam pacientes com Covid-19 a evoluírem a casos graves, que necessitam de hospitalização, está ligado à genética. Segundo os cientistas, esses pacientes "apresentam uma variação genética específica com muito mais frequência que as pessoas com quadros leves". A variação está ligada aos interferons - uma proteína produzida pelo corpo que é parte essencial da defesa do organismo contra múltiplos vírus. É o que explica o médico cardiologista e intensivista Eduardo Castro, que atua na linha de frente de combate à doença, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Castro - 22-04-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados