Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estado

Generais vão julgar oficiais em caso de federalização

Pedido por federalização de processo criminal da greve da PM está no STJ

Publicado em 01 de Agosto de 2017 às 14:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2017 às 14:17
Greve da Polícia Militar: mulheres de PMs em bloqueio no portão principal do Quartel Geral Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
Caso o pedido de federalização da investigação relacionada à greve da Polícia Militar no Espírito Santo seja acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), generais das Forças Armadas ficarão responsáveis por julgar oficiais da Polícia Militar capixaba. A explicação é do procurador da República Ubiratan Cazetta, coordenador da Assessoria Jurídica de Tutela Coletiva da Procuradoria Geral da República (PGR).
Segundo o procurador, a federalização das investigações e julgamento envolvendo crimes militares é necessária para evitar que policiais de alta patente façam pressão e comprometam os resultados. A grave violação aos Direitos Humanos foi um dos motivadores do pedido de federalização, de acordo Ubiratan Cazetta.
“Ideia não é dizer que justiça de A ou B tem competência ou não. O foco do trabalho é apuração da responsabilidade dos policiais militares. Há determinados setores em que o direito de greve é proibido, conforme a Constituição”, declara em entrevista à Rádio CBN.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ubiratan Cazetta - 01-08-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem morre durante reparo de carro em Anchieta
Homem morre esmagado durante manutenção de carro em Anchieta
Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados