Generais vão julgar oficiais em caso de federalização

Greve da Polícia Militar: mulheres de PMs em bloqueio no portão principal do Quartel Geral Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Caso o pedido de federalização da investigação relacionada à greve da Polícia Militar no Espírito Santo seja acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), generais das Forças Armadas ficarão responsáveis por julgar oficiais da Polícia Militar capixaba. A explicação é do procurador da República Ubiratan Cazetta, coordenador da Assessoria Jurídica de Tutela Coletiva da Procuradoria Geral da República (PGR).

Segundo o procurador, a federalização das investigações e julgamento envolvendo crimes militares é necessária para evitar que policiais de alta patente façam pressão e comprometam os resultados. A grave violação aos Direitos Humanos foi um dos motivadores do pedido de federalização, de acordo Ubiratan Cazetta.

“Ideia não é dizer que justiça de A ou B tem competência ou não. O foco do trabalho é apuração da responsabilidade dos policiais militares. Há determinados setores em que o direito de greve é proibido, conforme a Constituição”, declara em entrevista à Rádio CBN.