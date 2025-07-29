Gelato capixaba é eleito o melhor do Brasil por júri popular especializado

Gabriela em sua sorveteria em Pedra Azul: paixão pelo gelato Crédito: Divulgação

O gelato autoral criado pela capixaba Gabriela Ayres Maretto Zorzal, da Blu Gelatos, feito com gabiroba gigante e castanhas da Mata Atlântica, frutas vermelhas e mel de uruçu, conquistou o paladar do público exigente da maior feira de Panificação e Confeitaria da América Latina, Fipan 2025, onde aconteceu, na última semana, a Grande Final Nacional do Gelato Festival Brasil. A sobremesa, apesar de não vencer a competição e conquistar uma vaga para a etapa internacional na Itália, ficou com o primeiro lugar na avaliação do júri popular do evento, formado por especialistas do setor.

Gabriela conta que a paixão pela gastronomia sempre fez parte da história dela. A infância em Conceição do Castelo, na Região Serrana, foi marcada por momentos na cozinha com sua mãe e suas duas avós. Mas foi em uma viagem à Itália, quando ela tinha 16 anos, que cresceu um desejo em seu coração.

Só que essa pretensão foi deixada de lado por um tempo. Gabriela se mudou para Vitória, se formou em Direito e atuou como advogada. Nos tempos livres, fazia cursos sobre gelatos. Uma adversidade, entretanto, fez com que a confeiteira traçasse novos rumos. Aos 26 anos, Gabriela foi diagnosticada com Doença de Parkinson precoce e decidiu investir no que sempre desejou.

Ao longo de três anos, a capixaba aproveitou as idas a São Paulo para tratamento da enfermidade para também se aperfeiçoar nos estudos. Em 2016, concluiu o curso de Fundamentos de Gelatos, ministrado por chefs com formação na Gelato University, da Itália.

Depois de muito estudo, a produção de gelatos teve início em sua própria casa, com uma máquina que produzia 800 ml por hora. Mas a fabricação só passou a ser comercializada após um “empurrãozinho” de uma das tias.

Com o aumento da procura, os gelatos passaram a ser preparados em uma casinha centenária em Pedra Azul. Em 2022, a Blu Gelatos ganhou uma nova sede, no km 7 da Rota do Lagarto, onde funciona até hoje. O segredo, segundo ela, é o uso de ingredientes naturais produzidos na região, como creme de leite fresco, morango, amora e gabiroba.