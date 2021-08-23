Gasolina passa de R$ 6 no ES; entenda por que o preço está tão alto

Se você foi ao posto de combustíveis nos últimos dias, deve ter tomado um susto com o valor da gasolina. No Espírito Santo, o preço médio do litro do combustível em agosto (do dia 1º ao dia 20) chegou a R$ 6,079 e é um dos 10 mais altos do país, segundo levantamento da Agência Nacional no Petróleo (ANP), que analisou 186 estabelecimentos capixabas. A informação é da colunista Beatriz Seixas. Nos primeiros 20 dias deste mês, o menor preço do litro encontrado pela ANP em postos do Estado foi de R$ 5,799, no município da Serra, e o mais elevado, de R$ 6,44, em Guarapari. Mas há casos Brasil afora em que a gasolina já é vendida a mais de R$ 7,00. Mas o que explica o aumento "galopante" do preço do combustível? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a pesquisadora Carla Ferreira, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra (Ineep), reforçou que a política de preços adotada pela Petrobras é o que mais influencia nos sucessivos aumentos, entre outros pontos. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Carla Ferreira - 23-08-21.mp3