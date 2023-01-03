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Mesmo com a desoneração

Gasolina mais cara? Procon orienta consumidores sobre prática ilegal

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, fala sobre o assunto

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:42

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:42
Gasolina
Gasolina Crédito: Pixabay
O novo governo publicou medida provisória prorrogando isenção de impostos para o álcool e a gasolina até 28 de fevereiro. Já a desoneração do diesel valerá até o fim do ano. A isenção de impostos federais havia sido feita pelo governo Bolsonaro e terminou em 31 de dezembro. Sem a extensão do prazo, o impacto no preço poderia ser de até 70 centavos no litro da gasolina. O novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT-RN), afirmou que a política de preços indexados com o dólar será reavaliada.
Os ouvintes da CBN Vitória relataram, no início desta semana, variações nos preços dos combustíveis, mesmo com a desoneração. Como proceder nesse tipo de situação? A medida é legal? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Rogério Athayde - 03-01-23

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