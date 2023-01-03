Gasolina mais cara? Procon orienta consumidores sobre prática ilegal

O novo governo publicou medida provisória prorrogando isenção de impostos para o álcool e a gasolina até 28 de fevereiro. Já a desoneração do diesel valerá até o fim do ano. A isenção de impostos federais havia sido feita pelo governo Bolsonaro e terminou em 31 de dezembro. Sem a extensão do prazo, o impacto no preço poderia ser de até 70 centavos no litro da gasolina. O novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT-RN), afirmou que a política de preços indexados com o dólar será reavaliada.