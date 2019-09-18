Gasolina: economistas analisam se Petrobras deve repassar reajuste

Refinaria de Petróleo Crédito: Geraldo Kosinski/Petrobras

As tensões militares e ataques a refinarias de petróleo na Arábia Saudita, no Oriente Médio, têm causado instabilidade no mercado petrolífero. Os bombardeios com drones às instalações sauditas aconteceram no último sábado (14), o que ocasionou uma disparada no preço do barril no mercado internacional, cotado em seu maior valor em uma sessão desde 1991.

O barril de petróleo Brent, referência internacional, atingiu a cotação de US$ 71,95. O preço diminui após uma ação governamental dos Estados Unidos, mas a flutuação do preço permanece incerta. Especialistas afirmam que é muito cedo para saber se a alta do petróleo nas refinarias terá impacto para o consumidor final.

Na última segunda-feira, chamou a atenção dos investidores, consumidores e motoristas brasileiros a decisão da Petrobras de segurar o preço da gasolina e demais derivados do petróleo até o valor do combustível fóssil estabilizar no mercado internacional. É sobre esse assunto que a gente conversa agora no Ponto de Vista, onde participam os economistas Pedro Lang e Sebastião Demuner. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Ponto de Vista - 18-09-19