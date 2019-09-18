Gasolina: economistas analisam se Petrobras deve repassar reajuste

As tensões militares e ataques a refinarias de petróleo na Arábia Saudita, no Oriente Médio, têm causado instabilidade no mercado petrolífero. Os bombardeios com drones às instalações sauditas aconteceram no último sábado (14), o que ocasionou uma disparada no preço do barril no mercado internacional, cotado em seu maior valor em uma sessão desde 1991.
O barril de petróleo Brent, referência internacional, atingiu a cotação de US$ 71,95. O preço diminui após uma ação governamental dos Estados Unidos, mas a flutuação do preço permanece incerta. Especialistas afirmam que é muito cedo para saber se a alta do petróleo nas refinarias terá impacto para o consumidor final.
Na última segunda-feira, chamou a atenção dos investidores, consumidores e motoristas brasileiros a decisão da Petrobras de segurar o preço da gasolina e demais derivados do petróleo até o valor do combustível fóssil estabilizar no mercado internacional. É sobre esse assunto que a gente conversa agora no Ponto de Vista, onde participam os economistas Pedro Lang e Sebastião Demuner. Ouça na íntegra:
Ponto de Vista - 18-09-19
Para o economista Pedro Lang, a Petrobras não deve segurar os preços dos combustíveis. “Eu sou o mais favorável possível à manutenção da política de preço e contrário ao congelamento. Para eles, as mudanças de gestão seriam mal recebidas pelo mercado e teriam um impacto junto à população a curto prazo. Já para o economista Sebastião Demuner ele acha que seria prudente a Petrobras segurar os preços. “Seria mais interessante segurar esses preços e, só após, a reação do mercado pensar se valeria a pena ou não realizar essa manutenção”.