Gás de pimenta pode ter levado à intoxicação de trabalhadores em Vitória

O Corpo de Bombeiros acredita que o material que fez com que funcionários da Recicla Capixaba, a Associação Capixaba de Reciclagem, passassem mal nesta quinta-feira (9), em Vitória, após manusearem lixo recolhido nas ruas da cidade, tenha sido gás de pimenta, que é um gás lacrimogêneo. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, explicou que apesar do gás não causar danos à saúde, gera um desconforto muito grande para quem inala. Ele alerta para que as pessoas afetadas por gases do tipo não lavem o rosto, porque muitas vezes o produto químico em contato com a água, provoca uma reação ainda maior e pode agravar a situação.