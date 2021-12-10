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Gás de pimenta pode ter levado à intoxicação de trabalhadores em Vitória

Ouça entrevista com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 12:08

Publicado em 

10 dez 2021 às 12:08
Bombeiros identificam o que gerou mal-estar em trabalhadores de Vitória
Bombeiros identificam o que gerou mal-estar em trabalhadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Corpo de Bombeiros acredita que o material que fez com que funcionários da Recicla Capixaba, a Associação Capixaba de Reciclagem, passassem mal nesta quinta-feira (9), em Vitória, após manusearem lixo recolhido nas ruas da cidade, tenha sido gás de pimenta, que é um gás lacrimogêneo. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, explicou que apesar do gás não causar danos à saúde, gera um desconforto muito grande para quem inala. Ele alerta para que as pessoas afetadas por gases do tipo não lavem o rosto, porque muitas vezes o produto químico em contato com a água, provoca uma reação ainda maior e pode agravar a situação. 
ENTENDA O CASO: Funcionários da Recicla Capixaba — Associação Capixaba de Reciclagem — no bairro Consolação, em Vitória, passaram mal durante a tarde desta quinta-feira (9). Assim que um caminhão chegou para fazer o descarte, 12 pessoas começaram a sentir irritação na garganta, enjoo e dificuldade para respirar. Corpo de Bombeiros e Samu foram chamados para atendimento das pessoas. Até o fechamento desta edição a cápsula contendo o gás não havia sido localizada. Bombeiros alertam que este tipo de produto não pode ser descartado no lixo doméstico. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 10-12-21.mp3

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