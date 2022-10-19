Garoto: saiba como identificar e devolver chocolates com risco de contaminação

Chocolates da Garoto que precisam ser recolhidas Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira (18), a venda e o uso de dois lotes de chocolates Garotos no Brasil, por risco de contaminação. As barras de chocolate ao leite Castanha de Caju e Castanhas de Caju e Uvas Passas, devem ser recolhidas dos comércios de forma voluntária. Os lotes podem ter fragmentos de vidros, devido à sua fabricação em uma máquina que apresentou defeitos. A Anvisa ainda alerta que o consumo desses chocolates pode causar lesões na boca ou mucosas. O Procon orienta ao consumidor que verifique o lote e não consuma o chocolate e entre em contato imediatamente com o SAC do fabricante para orientações de trocas, ressarcimento e devoluções. Caso o consumidor tenha a nota ou cupom fiscal, poderá voltar ao estabelecimento em que comprou o produto e solicitar a troca e recolhimento. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora jurídica do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Andréa Munhós, fala sobre o assunto!

O Procon Estadual explicou "que o chamamento (recall), ou Aviso de Risco, tem por objetivo básico proteger e preservar a vida, saúde, integridade e segurança do consumidor, bem como evitar prejuízos materiais e morais. Esse procedimento está previsto em lei e deve ser adotado pelos fornecedores quando constatado algum problema na fabricação dos seus produtos, evitando assim, qualquer tipo de acidente de consumo. Os problemas devem ser reparados sem ônus para os consumidores. É muito importante que o consumidor que tenha adquirido esse tipo de produto confira o lote e entre em contato imediatamente com o fabricante para orientações, trocas e devoluções. Em caso de problemas, poderá acionar o Procon", diz. Para ser atendido, o consumidor deve ter instalado o aplicativo WhatsApp no seu aparelho celular e salvar o número telefônico do Procon-ES (27) 3323-6237 na sua agenda de contatos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Andréa Munhós -19-10-22

POSICIONAMENTO GAROTO

A GAROTO informa que está promovendo o recolhimento voluntário de um lote do tablete Chocolate Garoto 80g Caju (L 225212941G, validade 09/09/2023) e um lote do tablete Chocolate Garoto 80g Caju e Passas (L 225312941G, validade 10/09/2023), após ter identificado a possibilidade remota de que algumas unidades desses lotes tenham sido produzidas com pequenos fragmentos de vidro. A empresa suspendeu imediatamente a distribuição e comercialização desses dois lotes de produtos e esclarece que a ação de recolhimento é restrita aos Estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde os lotes foram distribuídos. Grande parte das unidades envolvidas já foi recolhida pela empresa, que está colaborando com as autoridades para que as demais unidades sejam recolhidas.