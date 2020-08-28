Galpões do Porto de Vitória perto do tombamento; entenda o processo

Os armazéns 4 e 5 da Codesa, no centro de Vitória, serão reformados e usados para ações culturais e de lazer. Crédito: Divulgação/Secult

A continuidade do processo de tombamento histórico do conjunto das galpões da Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo), no Centro de Vitória, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros do Conselho Estadual de Cultura (CEC), no dia 13 deste mês. Com o tombamento sendo efetivado, informa a Secult, os galpões dos armazéns 4 e 5 poderão passar por ações de recuperação para que possam ser apropriados e utilizados, futuramente, para eventos culturais e de lazer. Nesta sexta-feira (26), em entrevista ao CBN Cotidiano, Patricia Bragatto, gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo (Secult), traz mais detalhes que envolvem o processo.

Segundo a a gerente, "com a continuidade do processo, a resolução de tombamento histórico emitida pela Câmara de Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos irá seguir uma série de etapas. Haverá a realização de uma audiência pública, em seguida a resolução será encaminhada para a homologação do governador do Estado, Renato Casagrande. Em seguida, a homologação será publicada no Diário Oficial do Estado e, por fim, a inscrição no livro do Tombo, documento que estabelece o registro de bens protegidos".

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Patricia Bragatto - 28-08-20