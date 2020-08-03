Galpões do IBC e Campo do Santa Cruz serão vendidos pela União

Pelo Brasil, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME) tem autorizado a realização de procedimentos para a venda de imóveis visando arrecadar recursos. De acordo com o Ministério, a previsão é que, em 2020, sejam realizadas vendas de 12 imóveis da União localizados no Espírito Santo. Um deles, inclusive, a comercialização já foi concretizada. Outros 11 seguem com editais.

Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (03), o superintendente da SPU no Estado, Márcio Furtado explica que dentre eles estão os Galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória - pertencentes à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) -, cujo edital de comercialização está previsto para o próximo mês de novembro.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Furtado - 03-08-20

Propriedades à venda:

Aracruz:

Fazenda - 287.000 m² - R$ 2,5 milhões - edital novembro/20

Cachoeiro:

Galpão - 810m² - R$ 540 mil - edital julho/20

Guarapari:

Terrenos - 1.450 m² - R$ 1.050.000 - edital novembro/20

Linhares:

Terreno - 6.000 m² - R$ 2,4 milhões - edital outubro/20

Serra:

Terreno na BR 101 - 4.500 m² - R$ 1.800.000 - edital em 2021

Vitória:

Galpões do IBC em Jardim da Penha - 33.000 m² - R$ 35 milhões - edital novembro/20

Terreno na Avenida Vitória - 2.431 m² - R$ 4,8 milhões - edital agosto/20

Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia - 6.635 m² - R$ 6,5 milhões - edital agosto/20

Casa na Praia do Canto (Rua José Teixeira) - 1.000 m² - R$ 2,7 milhões - edital agosto/20

Casa na Praia do Canto - 688 m² - R4 1.730.000 - edital outubro/20

Duas Salas no Centro - 240 m² - R$ 750 mil - edital setembro/20

Vila Velha:

Casa na Praia da Costa - 192 m² - R$ 680 mil - vendido