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Galpões do IBC e Campo do Santa Cruz serão vendidos pela União

Ouça entrevista com o superintendente da SPU no Estado, Márcio Furtado

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:36
Pelo Brasil, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME) tem autorizado a realização de procedimentos para a venda de imóveis visando arrecadar recursos. De acordo com o Ministério, a previsão é que, em 2020, sejam realizadas vendas de 12 imóveis da União localizados no Espírito Santo. Um deles, inclusive, a comercialização já foi concretizada. Outros 11 seguem com editais. 
Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (03), o superintendente da SPU no Estado, Márcio Furtado explica que dentre eles estão os Galpões do IBC, em Jardim da Penha, Vitória - pertencentes à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) -, cujo edital de comercialização está previsto para o próximo mês de novembro. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Furtado - 03-08-20
Propriedades à venda:
Aracruz:
Fazenda - 287.000 m² - R$ 2,5 milhões - edital novembro/20
Cachoeiro:
Galpão - 810m² - R$ 540 mil - edital julho/20
Guarapari:
Terrenos - 1.450 m² - R$ 1.050.000 - edital novembro/20
Linhares:
Terreno - 6.000 m² - R$ 2,4 milhões - edital outubro/20
Serra:
Terreno na BR 101 - 4.500 m² - R$ 1.800.000 - edital em 2021
Vitória:
Galpões do IBC em Jardim da Penha - 33.000 m² - R$ 35 milhões - edital novembro/20
Terreno na Avenida Vitória - 2.431 m² - R$ 4,8 milhões - edital agosto/20
Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia - 6.635 m² - R$ 6,5 milhões - edital agosto/20
Casa na Praia do Canto (Rua José Teixeira) - 1.000 m² - R$ 2,7 milhões - edital agosto/20
Casa na Praia do Canto - 688 m² - R4 1.730.000 - edital outubro/20
Duas Salas no Centro - 240 m² - R$ 750 mil - edital setembro/20
Vila Velha:
Casa na Praia da Costa - 192 m² - R$ 680 mil - vendido
[Fonte:A.G]
 

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