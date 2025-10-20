Galpão das Paneleiras: saiba como será a revitalização do espaço

Símbolo da identidade capixaba, o complexo do Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, será revitalizado. Na última semana, a prefeitura da Capital anunciou um Termo de Cooperação Técnica com o Centro Universitário Faesa para dar início ao projeto "Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana", que prevê a revitalização do Galpão e qualificação do seu entorno urbano e ambiental. Entre as propostas estão soluções arquitetônicas e paisagísticas sustentáveis, integração do galpão com o manguezal e uso de ferramentas interativas para enriquecer a experiência dos visitantes. O objetivo da administração municipal "é que a revitalização fortaleça a cadeia produtiva artesanal, aumente a atratividade turística da capital e amplie as oportunidades de geração de renda para a comunidade de Goiabeira", diz. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-prefeita de Vitória e secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Cris Samorini, detalha a proposta. Ouça a conversa completa!