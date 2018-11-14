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SEGURANÇA PÚBLICA

Futuro secretário de Segurança descarta modelo de UPPs no ES

Roberto Sá é delegado de Polícia Federal e ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 13:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2018 às 13:21
O futuro secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o delegado de Polícia Federal Roberto Sá, descartou a implantação do modelo de Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) em morros capixabas. Segundo ele, o modelo fluminense, no qual ajudou implementar, teve seu mérito, mas faltou uma ação integrada de políticas de investimento e sociais. 
Roberto Sá é ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e delegado Federal. Sobre o enfrentamento de policiais e criminosos, Sá falou que é um legalista e que a medida no Espírito Santo só será defendida como última alternativa da ação policial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Sá - 14-11-18

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