Futuro secretário de Segurança descarta modelo de UPPs no ES

O futuro secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o delegado de Polícia Federal Roberto Sá, descartou a implantação do modelo de Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) em morros capixabas. Segundo ele, o modelo fluminense, no qual ajudou implementar, teve seu mérito, mas faltou uma ação integrada de políticas de investimento e sociais.
Roberto Sá é ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e delegado Federal. Sobre o enfrentamento de policiais e criminosos, Sá falou que é um legalista e que a medida no Espírito Santo só será defendida como última alternativa da ação policial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Sá - 14-11-18