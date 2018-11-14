Futuro secretário de Segurança descarta modelo de UPPs no ES

O futuro secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o delegado de Polícia Federal Roberto Sá, descartou a implantação do modelo de Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) em morros capixabas. Segundo ele, o modelo fluminense, no qual ajudou implementar, teve seu mérito, mas faltou uma ação integrada de políticas de investimento e sociais.