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Futuro do país está nas mãos do cidadão

Ouça o debate de ideias de especialistas a respeito da crise política

Publicado em 19 de Maio de 2017 às 12:29

Publicado em 

19 mai 2017 às 12:29
Presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa PR
O futuro político do Brasil passa pelas mãos do cidadão. Não apenas para ir às ruas exigir a saída do presidente Michel Temer (PMDB), como exigir também do Congresso uma Reforma Política. Nesta sexta-feira (19), um dia após o discurso de Temer de que não vai renunciar, após denúncia de que ele estaria articulando o pagamento do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, a CBN convidou especialista para um debate de ideias e pontos de vista.
Os convidados no programa CBN Vitória, o cientista político Vitor De Angelo, o historiador Rafael Simões e o secretário da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, analisam diferentes cenários: eleição direta, eleição indireta no Congresso Nacional, julgamento da chapa Dilma/Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tramitação do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).
Debate - Fernanda Queiroz - Vitor de Ângelo, Edmar Camata e Rafael Simões - 19-05-17

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