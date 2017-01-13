Futebol capixaba: as últimas informações de Desportiva, Rio Branco e Vitória

No quadro "Arquibancada CBN", os jornalistas Kaique Dias, André Rodrigues e Eduardo Dias falam sobre o período de contratações e especulações envolvendo clubes do Espírito Santo. Eles explicam as principais características de atletas que Desportiva, Rio Branco e Vitória contrataram durante as últimas semanas. Além disso, fazem comentários sobre o período de pré-temporada dos clubes locais. Fique informado sobre todas as notícias que envolvam as equipes. O Capixabão 2017 vai começar!