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ARQUIBANCADA CBN

Futebol capixaba: as últimas informações de Desportiva, Rio Branco e Vitória

Saiba ainda como estão os preparativos dos clubes capixabas no período de pré-temporada

Publicado em 13 de Janeiro de 2017 às 18:41

Publicado em 

13 jan 2017 às 18:41
No quadro "Arquibancada CBN", os jornalistas Kaique Dias, André Rodrigues e Eduardo Dias falam sobre o período de contratações e especulações envolvendo clubes do Espírito Santo. Eles explicam as principais características de atletas que Desportiva, Rio Branco e Vitória contrataram durante as últimas semanas. Além disso, fazem comentários sobre o período de pré-temporada dos clubes locais. Fique informado sobre todas as notícias que envolvam as equipes. O Capixabão 2017 vai começar!
Ouça na íntegra:
Arquibancada CBN - 13-01-17.mp3

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