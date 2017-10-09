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ENTREVISTAS

Fusão da Garoto x Nestlé será concretizada depois de quase 15 anos

A informação é do prefeito de Vila Velha, Max Filho, cidade onde a fábrica da Garoto está localizada.

Publicado em 09 de Outubro de 2017 às 13:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 out 2017 às 13:08
Fusão da Garoto x Nestlé será concretizada depois de quase 15 anos de judicialização do debate. A informação é do prefeito de Vila Velha, Max Filho, cidade onde a fábrica da Garoto está localizada. Max Filho ouviu dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que para viabilizar a fusão, a Nestlé terá que se desfazer de alguns produtos, mas segundo Max Filho não serão os chamados "carros-chefes" da Garoto, o que em tese descartaria a venda da marca Serenata de Amor. Max Filho esteve na última sexta-feira (06) em reunião no Cade e relatou ainda que mesmo com a venda de ativos, a Nestlé terá que manter níveis de investimento na fábrica canela-verde. A Nestlé e o Cade não comentam o andamento das negociações por conta do processo tramitar em segredo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Max Filho - 09-10-17

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