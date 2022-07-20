Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

14 casos

Furtos em condomínios: polícia orienta sobre como se prevenir

Quem explica é o delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP)

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 jul 2022 às 12:08
Condomínio
Condomínio Crédito: Pixabay
No último sábado (16), uma mulher de 18 anos foi presa após ter roubado um apartamento de luxo localizado na Av. Dante Michelini, no bairro Mata da Praia, em Vitória. Foram roubados US$ 20 mil, EURO$ 20 mil, R$ 10 mil em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A invasão a um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, no último sábado (16), é a ponta do iceberg de cerca de 14 casos ocorridos no Espírito Santo entre 2020 e 2022, além de outros registrados em diversos estados da federação. As investigações da Polícia Civil capixaba mostram que os envolvidos nos crimes fazem parte de uma quadrilha interestadual altamente especializada, formada por jovens, que invadem condomínios de luxo.
As investigações apontaram que o modus operandi da associação criminosa é muito parecido em todas as ocorrências. Os membros se dividem em três, um deles é o primeiro a entrar e pede autorização na portaria para que o segundo também entre. O terceiro fica do lado de fora, sendo o responsável por monitorar o local. O delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), explicou que os criminosos são de São Paulo e agem em todos os estados da federação. “É uma quadrilha que se ramifica hierarquicamente e em funções pré-determinadas entre seus membros”, afirmou. Ouça a conversa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - GIANNO TRINDADE - 19-07-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados