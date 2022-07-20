Furtos em condomínios: polícia orienta sobre como se prevenir

No último sábado (16), uma mulher de 18 anos foi presa após ter roubado um apartamento de luxo localizado na Av. Dante Michelini, no bairro Mata da Praia, em Vitória. Foram roubados US$ 20 mil, EURO$ 20 mil, R$ 10 mil em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A invasão a um apartamento na Mata da Praia, em Vitória, no último sábado (16), é a ponta do iceberg de cerca de 14 casos ocorridos no Espírito Santo entre 2020 e 2022 , além de outros registrados em diversos estados da federação. As investigações da Polícia Civil capixaba mostram que os envolvidos nos crimes fazem parte de uma quadrilha interestadual altamente especializada, formada por jovens, que invadem condomínios de luxo.

As investigações apontaram que o modus operandi da associação criminosa é muito parecido em todas as ocorrências. Os membros se dividem em três, um deles é o primeiro a entrar e pede autorização na portaria para que o segundo também entre. O terceiro fica do lado de fora, sendo o responsável por monitorar o local. O delegado Gianno Trindade, da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), explicou que os criminosos são de São Paulo e agem em todos os estados da federação. “É uma quadrilha que se ramifica hierarquicamente e em funções pré-determinadas entre seus membros”, afirmou. Ouça a conversa!