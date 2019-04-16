Furto de joias na Praia do Canto na mira da polícia

Um apartamento da Praia do Canto foi alvo de criminosos. Cerca de R$ 1 milhão de reais em joias foram furtados no último dia 11 de março, após o imóvel ser arrombado. A proprietária do apartamento, uma aposentada, estava viajando com parentes para a Bahia quando o crime aconteceu. Entre as pulseiras, anéis e cordões que estavam guardados na gaveta de um closet e que foram roubados está uma pulseira com esmeraldas avaliada em cerca de R$ 100 mil e um anel no valor de R$ 80 mil.