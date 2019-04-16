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Furto de joias na Praia do Canto na mira da polícia

O Chefe do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), delegado Romualdo Gianordoli, fala sobre o caso

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 19:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 abr 2019 às 19:00
Um apartamento da Praia do Canto foi alvo de criminosos. Cerca de R$ 1 milhão de reais em joias foram furtados no último dia 11 de março, após o imóvel ser arrombado. A proprietária do apartamento, uma aposentada, estava viajando com parentes para a Bahia quando o crime aconteceu. Entre as pulseiras, anéis e cordões que estavam guardados na gaveta de um closet e que foram roubados está uma pulseira com esmeraldas avaliada em cerca de R$ 100 mil e um anel no valor de R$ 80 mil.
Esta não foi a primeira vez que uma ação deste tipo foi registrada na Grande Vitória. Nos últimos quatro meses, outros dois apartamentos também foram alvo de ações semelhantes. Outro na Praia do Canto, e um em Jardim da Penha, onde os criminosos levaram R$ 50 mil em joias e dois notebooks. Para detalhar essas ações convidamos o Chefe do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), delegado Romualdo Gianordoli, para falar do assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Romualdo Gianordoli - 16-04-19.mp3

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