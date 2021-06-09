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Alerta

"Fungo negro" é perigoso para pessoas com Covid-19 e baixa imunidade

Ouça entrevista com o médico Carlos Urbano, infectologista do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam)

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2021 às 11:52
"Fungo negro" afeta principalmente pessoas imunossuprimidas Crédito: Pexels
O Brasil já possui dois casos confirmados de mucormicose - um no Rio Grande do Norte e outro em Pernambuco. Pelo menos outros dois estão em investigação na Paraíba. A infecção causada por fungos da ordem Mucorales, popularmente conhecidos como "fungo negro", é conhecida há séculos mas assusta em 2021 por conta de seu potencial infeccioso principalmente em pessoas imunodeprimidas. O "fungo negro" traz preocupações principalmente para quem faz uso frequente de corticoides e para quem contraiu a Covid-19, por conta da baixa imunidade. É o que alerta o médico Carlos Urbano, infectologista do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Urbano - 09-06-21.mp3

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