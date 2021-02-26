Fundo Soberano: regras para investimento na iniciativa privada

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (25) mudanças no primeiro escalão. O então secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, assume a nova secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, que surge com a unificação de outras pastas. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (26), Hoffmann explicou que esta nova secretaria traz o direcionamento do governo de investir em empresas que buscam a inovação. Nas próximas semanas já deverão ser publicadas as regras específicas de utilização dos recursos do Fundo Soberano para que o governo possa se tornar sócio de empresas privadas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffman - 26-02-21.mp3
Para a secretaria de Governo, quem assume é o ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel. A professora e pesquisadora Cristina Engel, até então secretária de Ciência e Tecnologia, se tornará diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação. Por sua vez, o atual chefe da fundação, Denio Rebello, se tornará subsecretário Estadual de Inovação. Já Marcos Navarro, até então secretário de Desenvolvimento, assumirá uma diretoria no Bandes, que passa a ser presidido por Munir Abud.