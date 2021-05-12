Fundo soberano capixaba vai investir em empresas a partir de 2022

Edital vai contratar o responsável por gerir parcela do Fundo Soberano Crédito: Pexels

O governo do Espírito Santo pretende começar a investir em pequenas e médias empresas a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Na terça-feira (11), o governador Renato Casagrande anunciou o lançamento do edital para contratar o responsável por gerir uma parcela do Fundo Soberano que será dedicada a esse fim, em um modelo de Fundo de Investimento em Participações (FIP).

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Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, este fundo será a maior da categoria venture capital da atualidade no país, tendo aporte inicial de R$ 250 milhões. Ouça.