Fundo soberano capixaba vai investir em empresas a partir de 2022

O governo do Espírito Santo pretende começar a investir em pequenas e médias empresas a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Na terça-feira (11), o governador Renato Casagrande anunciou o lançamento do edital para contratar o responsável por gerir uma parcela do Fundo Soberano que será dedicada a esse fim, em um modelo de Fundo de Investimento em Participações (FIP).
Entrevista - Fabio Botacin - Thyago Hoffman - 12-05-21.mp3
Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, este fundo será a maior da categoria venture capital da atualidade no país, tendo aporte inicial de R$ 250 milhões. Ouça.
Esse fundo será destinado a investir, preferencialmente, em empresas que tenham a sua atividade principal voltada para a inovação ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social em diferentes setores como Tecnologias da Informação e Comunicação; Nanotecnologia; Varejo e Comércio Eletrônico; Economia Criativa, Serviços Financeiros; Economia Digital; Educação; Saúde e Ciências da Vida; Energias Renováveis; Químico e Materiais; Meio Ambiente; Agronegócio; Metalmecânico; Transporte; Logística; Rochas Ornamentais; Economia do Turismo e Lazer; Madeira e Móveis; Confecção; Têxtil e Calçados".