Fundador da Escola de Papai Noel, Limachem Cherem revela como é realizar sonho de crianças!

Eles existem e encantam gerações! O Natal não foi o mesmo nos últimos dois anos. Por conta da pandemia, os papais noéis de shoppings centers e outras áreas comerciais e abertas ao público tiveram de mudar sua forma de encantar as crianças às vésperas do feriado. Criada há 29 anos pelo ator e diretor Limachem Cherem, a Escola de Papai Noel do Brasil, no Rio de Janeiro, este ano prepara os alunos para o que promete ser o “Natal do Abraço”. Em 2020 e 2021, devido à alta dos casos de covid-19, o contato teve que ser restrito, com o Bom Velhinho usando máscara e sem poder abraçar as crianças. Agora, todos vão poder ficar próximos desse símbolo do Natal outra vez. Ouça a entrevista completa!