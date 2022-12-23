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Então é Natal!

Fundador da Escola de Papai Noel, Limachem Cherem revela como é realizar sonho de crianças!

Em entrevista especial ao CBN Cotidiano, Limachem Cherem, Papai Noel profissional, fala sobre a "profissão" e a importância da data

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 18:20

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

23 dez 2022 às 18:20
Papai Noel
Papai Noel Crédito: Acervo Pessoal
Eles existem e encantam gerações! O Natal não foi o mesmo nos últimos dois anos. Por conta da pandemia, os papais noéis de shoppings centers e outras áreas comerciais e abertas ao público tiveram de mudar sua forma de encantar as crianças às vésperas do feriado. Criada há 29 anos pelo ator e diretor Limachem Cherem, a Escola de Papai Noel do Brasil, no Rio de Janeiro, este ano prepara os alunos para o que promete ser o “Natal do Abraço”. Em 2020 e 2021, devido à alta dos casos de covid-19, o contato teve que ser restrito, com o Bom Velhinho usando máscara e sem poder abraçar as crianças. Agora, todos vão poder ficar próximos desse símbolo do Natal outra vez. Ouça a entrevista completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Limachem Cherem - 23-12-22

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