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REDE DE ESGOTO

Fumaça vai sinalizar onde há vazamento de esgoto em Vitória

Ouça detalhes de como vai funcionar o teste, que começa nesta quinta-feira (29), na Capital

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 ago 2019 às 11:36
A Cesan vai utilizar uma nova tecnologia que injeta fumaça em tubulações para identificar ligações irregulares à rede de esgoto na Capital. Nesta quinta-feira (29) já acontece o primeiro teste, que será feito pela companhia na rua Chapot Presvot, na Praia do Canto.
O objetivo é identificar possíveis vazamentos na rede e que podem estar contribuindo para o despejo de esgoto nas imediações da Ilha do Frade (próximo a ponte de acesso), na Praça dos Namorados e no canal da Ponte de Camburi.
Após realizar uma inspeção visual, a Companhia vai usar a tecnologia que injeta fumaça nas tubulações para identificar anomalias na rede de drenagem na Praia do Canto, como explica em entrevista à CBN Vitória, João Vitor Petri, gestor de Operação e Manutenção da Cesan em Vitória. A fumaça, segundo ele, é segura e não é inflamável, como também não causa danos à saúde humana, de animais ou aos bens materiais dos imóveis.
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Vitor Petri - 28-08-19

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