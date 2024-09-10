Fumaça e qualidade do ar: os impactos dos incêndios no ES

A fumaça causada pelas queimadas que ocorrem na Amazônia tem afetado o ar de diversos Estados do Brasil, inclusive fora da Região Norte, como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Nos últimos dias, as paisagens da Grande Vitória e de outras cidades do Espírito Santo têm ficado encobertas. Especialistas apontam que a fumaça que sai da Amazônia já chegou ao Sudeste, causando algo parecido como uma névoa no céu. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Karla Longo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim Karla Maria - 10-09-24.mp3