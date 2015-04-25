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SAÚDE

Fumaça da turfa equivale à poluição provocada por carros e indústrias, alerta médico

Avaliação é do médico alergista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imunopatologia no Espírito Santo, José Carlos Perini, sobre a fumaça do incêndio na área localizada no município da Serra

Publicado em 25 de Abril de 2015 às 18:41

Publicado em 

25 abr 2015 às 18:41
Em última análise, a fumaça oriunda do incêndio na área de turfa, próximo ao Morro Mestre Álvaro, na Serra, equivale a gases poluentes, como aqueles emitidos por veículos automotores e indústrias. A avaliação é do médico alergista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imunopatologia no Espírito Santo, José Carlos Perini. Em entrevista no ao programa CBN Vitória, neste sábado (25), o especialista destacou que a fumaça, apesar de não ser de natureza tóxica, pode gerar danos à saúde que variam entre irritação primária dos olhos, da garganta e do pulmão, até complicações em casos de asma, bronquite e outras doenças respiratórias.
Entrevista - Dr. José Carlos Perini - 25-04-15 -
Neste fim de semana, em entrevista coletiva, a respeito das ações desenvolvidas para combater o incêndio, o secretário Estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, afirmou que a fumaça da turfa não causa risco à saúde da população.
O médico lançou um desafio ao secretário de Meio Ambiente para provar que a fumaça da turfa causa vários problemas à saúde da população.

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