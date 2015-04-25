Fumaça da turfa equivale à poluição provocada por carros e indústrias, alerta médico

Em última análise, a fumaça oriunda do incêndio na área de turfa, próximo ao Morro Mestre Álvaro, na Serra, equivale a gases poluentes, como aqueles emitidos por veículos automotores e indústrias. A avaliação é do médico alergista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imunopatologia no Espírito Santo, José Carlos Perini. Em entrevista no ao programa CBN Vitória, neste sábado (25), o especialista destacou que a fumaça, apesar de não ser de natureza tóxica, pode gerar danos à saúde que variam entre irritação primária dos olhos, da garganta e do pulmão, até complicações em casos de asma, bronquite e outras doenças respiratórias.